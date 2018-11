rbb/Anke Blumenthal Audio: Antenne Brandenburg | 22.11.2018 | Anke Blumenthal | Bild: rbb/Anke Blumenthal

Braunkohlenausschuss in Cottbus - Wie in den 90ern soll es keinesfalls laufen

22.11.18 | 16:49 Uhr

Die Kohlekommission muss ihren Abschlussbericht erst im Janur vorlegen. Das verlängert die Ungewissheit in der Lausitz. Nun debattiert in Cottbus der Braunkohlenausschus. Ist mehr Zeit eine gute Sache? Der Ausschuss streitet. Von Anke Blumenthal

"Qualität vor Eile": Der Lausitzbeauftragte der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freytag, hat am Donnerstag vor dem Braunkohlenausschuss in Cottbus für mehr Ruhe in der Diskussion geworben. Freytag arbeitet der Kohlekommission des Bundes zu. Diese soll nun länger arbeiten, als gedacht. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch das Mandat bis Ende Januar verlängert. Ursprünglich wollte die Kommission Ende November ihren Bericht vorlegen.

Sind nicht zu viele Papiere unterwegs in Sachen Strukturwandel? Werden die Sorben/Wenden nicht vergessen? Was ist besser: Sonderwirtschaftszone oder Modellregion? Die bunte Truppe, wie Freytag den Ausschuss nennt, packte am Donnerstag viele Bedenken und Sorgen der Region auf den Tisch.

Proschim kritisiert Zeitverlängerung

Gar nicht begeistert von der Terminverschiebung ist der Ortsvorsteher von Proschim. Sein Dorf ist noch immer von Kohlebaggern bedroht. Wir brauchen endlich Klarheit, sagte Gebhard Schulz am Rande des Treffens, "damit wir unsere Lebensplanung so schnell wie möglich darauf einrichten können." Wenn das zweite Teilfeld des Tagebaus Welzow Süd ab 2026 erschlossen werde würde, wäre Proschim mit seinen rund 300 Einwohnern der wohl letzte Ort im Lausitzer Revier, der umgesiedelt werden müsste.

Kritik kam auch von Thomas Burchardt. Er sitzt für die Domowina im Ausschuss. Seiner Ansicht nach werden die Belange der Sorben/Wenden in der Diskussion um die Zukunft der Lausitz nicht oder zu wenig berücksichtigt. Winfried Böhmer, der im Ausschuss den Naturschutzbund vertritt, bemängelt, dass der Braunkohlenausschuss an der Diskussion um den Strukturwandel nicht beteiligt sei. Der Lausitzbeauftragte Klaus Freytag erwiderte darauf, dass, wenn es um konkrete Planungen in der Braunkohle geht, der Ausschuss gefragt sei. Es sei ein regionales Konsensbildungsgremium. Freytag warb mit Blick auf die Zusatzzeit der Kohlekommission dafür, nichts zu überstürzen. Die Umweltschützer und die Kohle-Lobbyisten sollten alles in Ruhe miteinander ausdiskutieren. "Am Ende wollen wir Menschen mitnehmen. Da ist es schlecht, wenn wir das in den Hinterzimmern tun und wenn da nicht Raum für Debatten ist - auch in der Kommission." Ob im Dezember oder Januar ein Datum für den Kohlestromausstieg genannt wird, sei "auf der Achse nicht der entscheidene Punkt", sagt Freytag.

Langfristig denken für eine große Veränderung

Freytag verteidigte in Cottbus die Landesregierung. Die Lausitz sei Chefsache und inzwischen bei der Kanzlerin angekommen. Am 18. Dezember liege in Potsdam eine Kabinettvorlage auf dem Tisch, die sich "Vision Lausitz 2050" nennt. Mit all den bekannten Forderungen und Plänen - vom Schienenausbau bis zur Forschung.

Bis jetzt ist jedoch noch kein Geld in die Lausitz geflossen. Nach den Vorschlägen der Kohlekommission im Januar 2019 wird die Diskussion erst richtig losgehen. Anschließend gibt es Gesetze, dann Geld, und dann gehen höchstwahrscheinlich die Verteilungskämpfe los, so Klaus Freytag. Was der Lausitz-Beauftragte bei der Ausschussitzung in Cottbus nahezu beschworen hat: Es soll nicht so laufen wie in den 90ern, kurz nach der Wende, als eine ganze Region in die Knie gegangen war.

Woidke fordert Beachtung der Industrie

Auch die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben sich am Donnerstag noch einmal zu Wort gemeldet. Sie machten erneut deutlich, dass sie konkretere Ergebnisse von der Kohlekommission wollen. Dafür müsse die Kommission die zusätzliche Zeit nutzen, die sie nun von der Bundesregierung bekommen habe. Der Magdeburger Regierungschef Rainer Haseloff erwartet, dass klar ist, wo neue Arbeitsplätze entstehen, bevor die Jobs in der Kohle abgebaut werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist wichtig, neben den Erwartungen der Menschen auch die der Industrie ernst zu nehmen. Inzwischen hat sich auch der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber LEAG geäußert. Bei dem Unternehmen kommt die Fristverlängerung für die Kohlekommission zwiespältig an. Einerseits begrüßt die LEAG, dass die Kommission mehr Zeit bekommt. Das solle sich in einem guten Ergebnis für die Lausitz auswirken. Andererseits verlängere der Aufschub die Hängepartie für die Region und das Unternehmen.

Druck der ostdeutschen Kohleländer

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Bundesregierung der Kohlekommission mehr Zeit geben will. Vor allem die ostdeutschen Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten zuletzt Druck gemacht. Sie wollen konkreter über finanzielle Hilfen für die betroffenen Regionen reden, bevor ein Plan für den Kohleausstieg festgezurrt wird. Die Kommission wollte eigentlich bereits am kommenden Mittwoch ihre Arbeit abschließen und ein Gesamtpaket mit Details zu Strukturwandel, Abschaltung von Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken bis 2022 und einen Ausstiegsplan inklusive Enddatum vorlegen. In der Lausitz hängen 24.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze an der Braunkohle.