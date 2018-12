Wie Inhaber Olaf Wirths am Mittwoch rbb|24 sagte, hat das Brauen des Cottbuser Bieres in der Stadt selbst dem Labieratorium das Genick gebrochen. Man habe dadurch eine größere Identifikation der Cottbuser mit ihrem Bier erreichen wollen, sich aber offenbar übernommen.

Die preisgekrönten Biere der Cottbuser Brauerei Labieratorium waren ein Hingucker in den Regalen der regionalen Getränkemärkte. Als das Labieratorium im Sommer 2017 in Cottbus eröffnet wurde, war die Freude darüber, dass die Stadt wieder eine Brauerei hat, sehr groß. Doch jetzt musste der Chef das Handtuch werfen.

Regionalität und regionale Wertschöpfung habe in der Lausitz nicht so eine Priorität wie in anderen Regionen Deutschlands, beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg. Die Leute seien nicht bereit, bis zu drei Euro für eine Flasche Bier auf den Tisch zu legen.

Für den Inhaber der Brauerei und seine Familie bedeute das Aus herbe finanzielle Einschnitte. Die verbliebenen Vorräte werden zu einem günstigeren Preis verkauft: Jeder Kasten ist für 10 Euro zu haben, darunter auch international ausgezeichnete Sorten.