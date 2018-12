Die Zeit wird knapp: Bis Jahresende müssen Fahrer von Diesel-Autos ihre Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. Doch bei den Anwälten stapeln sich die Akten. In der Lausitz können nun einige von ihnen keine Fälle mehr bearbeiten. Von Daniel Friedrich

Es liegt daran, dass am 31. Dezember 2018 der Anspruch auf Schadenersatz verjährt - drei Jahre, nachdem die ersten Abgas-Schummeleien aufgedeckt wurden.

Bei Rechtsanwalt Pierre Baronik in Burg (Spree-Neiße) stapeln sich die Aktenberge. Über 50 Dieselfahrer aus der Lausitz vertritt er bei ihren Klagen. Mehr geht nicht. Schon seit Anfang Dezember nimmt Baronik deshalb keine neuen Fälle mehr an, "weil ich keine Kapazitäten mehr habe, diese Sachen noch bis Jahresende zu bearbeiten", sagt er. Jetzt, zum Jahresende, hätten sich die Anfragen gehäuft.

Wie Pierre Baronick nehmen auch viele seiner Kollegen in der Lausitz keine Diesel-Einzelklagen mehr an. Das bestätigt der Cottbuser Anwaltsverein. Betroffene haben aber bis Jahresende noch eine weitere Möglichkeit: Sie können sich der sogenannten Musterfeststellungsklage anschließen, erklärt Wolfgang Baumgarten von der Cottbusser Verbraucherzentrale. Wichtig sei dabei anzugeben, "welchen Vertrag man wann abgeschlossen hat und was man gekauft hat. Auch die Fahrzeugidentifikationsnummer sollte man angeben."

Ein Vorteil gegenüber einer Einzelklage ist, dass es kein Kostenrisiko gibt, auch wenn die Klage am Ende nicht erfolgreich ist. Und der Weg zur Klage ist einfach: Betroffene können auf der Internetseite des Bundesamtes für Justiz ein Forumlar [PDF-Datei] herunterladen, ausfüllen und per E-Mail abschicken.