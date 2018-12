Schweinemast in Tornitz wird Fall für das Umweltministerium

Auf Brandenburgs größter Schweinemastanlage in Tornitz ist offenbar lange Zeit Gülle aus einem undichten Silo in den Boden gelaufen. Bereits im November hatten Prüfer zu viele Schadstoffe im Grundwasser gemessen. Der Betreiber muss nun schleunigst handeln.

Ein undichter Güllebehälter der Schweinemastanlage Tornitz (Oberspreewald-Lausitz) ist muss unverzüglich leergepumpt werden. Die Gülle habe bereits das Grundwasser verunreinigt, sagte der zuständige Abteilungsleiter im Umweltministerium am Freitag rbb|24 auf Anfrage. Es sei Gefahr im Verzug. Damit reagiert das Ministerium auf einen Prüfbericht, der nach der Messung erhöhter Schadstoffwerte im Grundwasser in Auftrag gegeben wurde.

Verunreinigtes Grundwasser in Tornitz beschäftigt Gutachter

Laut Bundesumweltamt kann eine zu hohe Nitrat-Konzentration im Trinkwasser insbesondere für Säuglinge gefährlich werden, da der Schadstoff im Körper zu einer verminderten Sauerstoffaufnahme führen könne . Auch deshalb drängt die Zeit: Der Betrieb muss den undichten Behälter unverzüglich leerpumpen und die Schäden am Silo binnen zehn Wochen beseitigen.

Erst im März hatte Mastbetreiber Bolart eine erneute Erweiterung seiner Anlage angekündigt. Der Betrieb ist mit rund 51.700 Tieren schon jetzt die größte Schweinemast in Brandenburg, durch die geplante Vergrößerung würde die Kapazität noch einmal um 16.000 Tiere steigen. Gegen das Vorhaben gingen Anwohner auf die Barrikaden: Wegen Tierschutz, Gestank und der Belastung des Grundwassers.

Im Mai hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Erweiterung vorerst gestoppt. Grund sei ein fehlerhaft geführtes Genehmigungsverfahren, an dem die Öffentlichkeit nicht angemessen beteiligt gewesen sei. Allerdings hieß es auch, dass Bolart versuchen könne, die Formfehler zu beheben. Eine Entscheidung in der Sache, also ob die Anlage erweitert werden darf, sei der Beschluss aber nicht.