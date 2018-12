Ein undichter Güllebehälter in der Schweinemastanlage, erhöhte Nitrat- und Sulfatwerte im Grundwasser - nun das Krisengespräch: Das Landesumweltministerium hat sich am Montag mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Potsdam getroffen - und Lösungen gefunden.

Zum Schutz des Grundwassers hat das Brandenburger Umweltministerium sofortige Maßnahmen in der Schweinemastanlage in Tornitz bei Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) angeordnet.



Der offenbar undichte Güllebehälter in Brandenburgs größter Schweinemast soll baldmöglichst abgepumt werden, hieß es nach einem Krisengespräch am Montag. Spätestens am Dienstag soll die Untere Wasserbehörde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für ein Umpumpen in andere Behälter sorgen. Parallel soll bis Ende nächster Woche auch bei zwei bis drei weiteren Güllebecken in der Anlage geschaut werden, ob sie dicht sind.



Das Leck soll für erhöhte Nitrat-, Nitrit-, Ammonium- und Sulfatwerte im Umfeld verantwortlich sein - Stoffe, die als krebserregend gelten.