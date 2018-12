Beim größten Arbeitgeber in Cottbus, dem Carl-Thiem-Klinikum, sind die rund 170 Mitarbeiter einer Servicegesellschaft dazu aufgerufen worden, zwei Tage lang zu streiken. Der Arbeitskampf hat am Mittwochvormittag begonnen und soll bis Donnerstag Abend andauern. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Es ist bereits der dritte Streik in diesem Monat.

Verdi erklärte am Rande der Proteste, dass die Mitarbeiter offenbar genug hätten, da die Geschäftsführung die laufenden Tarifverhandlungen am 19. November ausgesetzt habe und einen neuen Termin für diese Woche abgesagt hätte.

Brodermann kann den Streik nach eigener Aussage nachvollziehen. "In der Position würde ich auch für mehr Geld streiken, ganz klar." Er finde aber, dass falsche Maßstäbe angesetzt würden. "Es ist natürlich so, dass in der Tochtergesellschaft andere Tarife gelten als in der Mutter. Wir versuchen branchenüblich zu bezahlen."

Es sei aber im Service-Bereich ein anderes Lohnniveau. Er erklärte zudem, dass das CTK über dem Lohnniveau des Ernst von Bergmann Klinikums in Potsdam liege.

Mit 2.500 Mitarbeitern ist das Carl-Thiem-Klinikum der größte Arbeitgeber in Cottbus.