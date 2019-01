Es ist der nächste Schritt in Richtung des größten künstlichen Sees Deutschlands: Der künftige Cottbuser Ostsee wird seit Dienstag probegeflutet. Etwa eine Woche lang fließt Spreewasser in die ehemalige Tagebaugrube. Der Energiekonzern LEAG will dabei testen, ob die Einlaufbauwerke so funktionieren, wie gehofft.