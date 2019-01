rbb/Sebastian Schiller Audio: Antenne Brandenburg | 11.01.19 | Sebastian Schiller | Bild: rbb/Sebastian Schiller

Ausbildungsmesse in Cottbus - "Kopfrechnen ist fast gar nicht mehr vorhanden"

11.01.19 | 17:05 Uhr

In Cottbus hat am Freitag die größte Ausbildungsmesse Brandenburgs begonnen - mit mehr als 230 Ausstellern. Bereits am ersten Tag war das Interesse groß. Doch viele Aussteller finden trotzdem kaum geeignete Bewerber. Von Sebastian Schiller



Die größte Ausbildungsmesse Brandenburgs, die "Impuls", hat am Freitag in Cottbus begonnen. Mehr als 230 Aussteller präsentieren knapp 400 Ausbildungsberufe und rund 500 Studiengänge. Bewerbungen können direkt vor Ort abgegeben werden. Schon am Eröffnungsvormittag war das Interesse riesig.



Großes Interesse bei Bewerbern - träge Unternehmen

Die drei Hallen der Messe Cottbus waren am Freitag gut gefüllt. Hunderte Jugendliche führten Gespräche, zeigten ihre Zeugnisse vor und gaben Bewerbungen ab. Trotz Fachkräftemangel zeigten sich aber viele Aussteller reserviert. Nur wenige gingen direkt auf die Jugendlichen zu. Die Fleischerei Kadach aus Spremberg versuchte es hingegen mit Wurst und einem freundlichen Lächeln - trotzdem mit wenig Erfolg, wie Fleischermeister Björn Korla erzählt. "Wir wollen zwei Fleischerlehrlinge ausbilden, einen zu finden ist schon schwierig", sagt er und erklärt: "Kopfrechnen ist fast gar nicht mehr vorhanden."



Simulator auf der Impuls 2019 | Bild: rbb/Sebastian Schiller

Bei vielen Bewerbern mangele es an Bildung, aber auch grundsätzlich am Willen Arbeit zu finden, hieß es von verschiedenen Ausstellern.



Die Jugendlichen hingegen wussten fast alle ganz genau was sie wollen - und sind auch fündig geworden. "Ich habe mir mehrere Sachen rausgesucht", so ein Besucher. "Bei mir Rettungsdienst, Sanitäter." Eine andere Besucherin erzählt, dass sie zur Polizei wolle. "Ich interessiere mich sehr für die Mordkommission." Aber auch handwerkliche Berufe wie Metallbauer und Mechatroniker weckten Interesse.

Freytag: "Liebe geht durch's Portemonnaie"

Mit vor Ort war auch der Lausitzbeauftragte der Landesregierung, Klaus Freytag. Er warb dafür, dass sich auch die Unternehmen anpassen müssten. "Liebe geht ab und zu auch durch's Portemonnaie", so Freytag. "Was auch mehr in die Köpfe rein muss ist, dass wir auch im regionalen und internationalen Wettbewerb stehen." Die Tiefbaufirma K & R aus Freiwalde (Landkreis Dahme Spreewald) zeigt, dass es auch anders geht. Während das Unternehmen in den Vorjahren einen Auszubildenden pro Jahr hatte, waren es im vergangenen Jahr gleich neun, erzählt Bauleiterin Catarina Tschierschke. "Weil wir uns wirklich bemüht haben, in die Schulen gegangen sind, einen Tag der offenen Tür gemacht haben und auch die Möglichkeit nutzten, dass die Jugendlichen direkt auf unserem Gelände mal baggern konnten." Trotzdem stellt sich das Unternehmen erneut auf der Impuls vor. Der Kampf um die Ausbildungswilligen geht weiter.



Sendung: Antenne Brandenburg, 11.01.2019, 14:40 Uhr;