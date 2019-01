Mögliche Batteriefabrik in der Lausitz

Die Initiative hatte im vergangenen Jahr die Lausitz als Standort einer möglichen Batteriefabrik für Tesla beworben. Mit einer Aktion auf dem Lausitzring machte das Bündnis im Oktober auf sich aufmerksam. Im Zuge des Strukturwandels in der Lausitz wird in Südbrandenburg seit Langem nach alternativen Industriezweigen gesucht.

Das Lausitzer Aktionsbündnis #WelcomeTesla hat Kontakt zum US-amerikanischen Elektroautohersteller Tesla aufgenommen. Das teilte einer der Initiatoren auf Nachfrage des rbb am Freitag mit.

Wie einer der Initiatoren, Jens Taschenberger, auf Nachfrage sagte, war die Aktion im Oktober 2018 erfolgreich. "Wir haben Kontakt zum Deutschland-Chef, also Kontakt zu Tesla ist aufgebaut", so Taschenberger. "Was wir gemacht haben ist dort auch gesehen worden."

Derzeit habe das Unternehmen Bewerbungen aus ganz Europa. Taschenberger hofft dennoch darauf, noch im ersten Quartal 2019 ein Standortkonzept für eine Batteriefabrik in der Lausitz einreichen zu können.