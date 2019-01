Pofalla sondiert in Sachen Kohle bei der Kanzlerin

Bevor sich am 15. Januar die Ministerpräsidenten der Kohleländer mit Bundeskanzlerin Merkel treffen, ist am Mittwochabend mit Ronald Pofalla einer der vier Vorsitzenden der Kommission im Kanzleramt.

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", kurz Kohlekommission, steuert auf ihr Finale zu. In drei Wochen soll der Abschlussbericht vorliegen und damit auch ein Vorschlag für ein Ausstiegsdatum aus der Kohleverstromung.

Termin am 15. Januar

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird Pofalla, der als Vertrauter Merkels gilt, den ganzen Tag in Sachen Kohle unterwegs sein.

Vormittags trifft er Vertreter von Industrie und Gewerkschaften, am Nachmittag Kohlegegner und Umweltverbände. Beim Abendbesuch bei der Kanzlerin soll es dann konkret werden. So soll es unter anderem darum gehen, wann wie viel Kohlestrom aus dem Netz genommen werden kann, ohne dass ein Blackout droht oder ohne dass den betroffenen Regionen schlagartig tausende Arbeitsplätze verloren gehen. All das unter den Gesichtspunkten Klimaschutz und Strukturwandel.



Gerade für die Lausitz sehen die Zwischenberichte erhebliche Risiken ohne die Kohlewirtschaft. Insgesamt hängen 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von dem Rohstoff ab.