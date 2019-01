Der gute Schnitt in Luckau liegt unter anderem am Chauffeur-Service, den die Klinik für ihre Ärzte bereitstellt.

Besondere Zeiten verlangen besondere Mittel: Das Evangelische Krankenhaus in Luckau (Dahme-Spreewald) geht im Kampf gegen den Ärztemangel in die Offensive und probiert ungewöhnliche Methoden aus - mit Erfolg. Aktuell wird nur noch ein Urologe gesucht, bei insgesamt 35 Ärzten. Zum Vergleich: Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum sucht im Moment mehr als 20 Ärzte, bei einer Gesamtärzteschaft von mehr als 300 Medizinern.

Wenn der Chirurg Juri Galemsi etwa morgens in den OP kommt, hat er ein ganzes Stück Weg hinter sich. Galemski wohnt in Berlin. Mit dem Zug fährt er bis Lübben, von dort wird er mit dem Fahrdienst des Krankenhauses abgeholt. Ein Service, den er zu schätzen weiß - trotz der vielen Kilometer.



"Wenn man überlegt, wie viel Zeit man in Berlin heutzutage für wenige Kilometer braucht, nimmt man diese Strecke in Kauf." Das Leben sei entspannter als in Berlin. Seit sechs Jahren pendelt er nun nach Luckau. Bereut hat er seine Entscheidung nicht.

Galemski ist nicht der einzige Arzt, der mit dem Shuttle kommt. Das Krankenhaus hat ihn auch eingerichtet, damit zum Beispiel bei Verspätungen der Operationsplan nicht durcheinandergewirbelt wird. Auch die Visiten müssten gleich früh gemacht werden, erklärt Verwaltungschefin Margrit Ziegler. "Das Dienstsystem war eine Zeit lang wirklich gestört." Irgendwann habe das Krankenhaus dann gesagt, "da muss wieder Ruhe rein" - und den Shuttle-Service ins Leben gerufen.