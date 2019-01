Beim Kohlegipfel im Kanzleramt am Dienstagabend hat es angeblich wichtige Vorentscheidungen gegeben. So soll die Lausitz bei einem Kohleausstieg das meiste Geld bekommen. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf Insider.

An dem Kohlegipfel am Dienstag im Kanzleramt hatten unter anderen die Ministerpräsidenten der vier Kohle-Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen und die Vorsitzenden der Kohlekommission des Bundes teilgenommen.

Bis zu 45 Prozent der Fördergelder sollen demnach in das Lausitzer Revier fließen, um neue Jobs zu schaffen. Außerdem könnte eine Panzerbrigade der Bundeswehr in der Lausitz stationiert werden. Wichtige Bahnstrecken sollen zudem ausgebaut werden.

Die Bundesregierung dagegen dämpfte die Hoffnungen der Kohleländer auf langfristige Finanzhilfen des Bundes. Eine Sprecherin sagte am Mittwoch, beim Spitzentreffen seien keine Entscheidungen gefallen. Das Treffen habe lediglich dem Informationsaustausch gedient.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich nach dem Spitzentreffen in Berlin noch deutlicher geäußert. Strukturhilfen seien notwendig über viele Jahre, es müsse sich um "erhebliche Mittel" handeln. "Der Bundesfinanzminister hat dafür im Rahmen von Maßnahmengesetzen, die wir immer auch gefordert haben, auch klar eine langfristige Finanzzusage sicher zugesagt."

Bereits am Mittwoch hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) optimistisch geäußert, dass Bund und Länder einen akzeptablen Kompromiss beim Kohleausstieg erreichen werden. Man habe ein "sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch geführt", sagte er im ZDF.

Der Spiegel spricht in seinem Bericht davon, dass wichtige Hindernisse für den Kohleausstieg aus dem Weg geräumt worden seien.

In der kommenden Woche, am 25. Januar, trifft sich noch einmal die Kohlekommission, die offiziell unter dem Namen "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" auftritt. Es wird voraussichtlich ihre letzte Sitzung sein.

Spätestens Anfang Februar will die Expertenrunde ihren Abschlußbericht vorlegen, wann und wie Deutschland aus der Braunkohle austeigen könnte. Dabei geht es auch um Vorschläge für die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Regionen.



In der Lausitz hängen tausende Jobs direkt oder indirekt an der Kohle.