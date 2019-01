Die Badewelt Tropical Islands in Brand (Dahme-Spreewald) gehört jetzt der spanischen Unternehmensgruppe Parques Reunidos Group. Das Kartellamt hat dem Deal Anfang Januar zugestimmt, informierte am Freitag eine Sprecherin des Freizeitparks. Am Mittwoch fand der Eigentümerwechsel statt.

Das Urlaubsresort wechselt für 226 Millionen Euro den Besitzer. Bisheriger Eigentümer war der Mischkonzern Tanjong aus Malaysia.