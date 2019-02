18 Anti-Kohle-Aktivisten sitzen nach einer Bagger-Besetzung am Montag in der Lausitz in Untersuchungshaft. Die Maßnahme gegen die neun Frauen und neun Männer gelte für maximal zwei Monate, teilte das Gericht in Cottbus am Mittwoch mit. Die Betroffenen seien in die jeweils zuständigen Justizvollzugsanstalten gebracht worden. Fünf Besetzer sind inzwischen entlassen worden, da sie die erforderlichen Angaben zu ihrer Identität gemacht hätten. Nach rbb-Informationen sollen sie aus Berlin sein. Allen Betroffenen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen.