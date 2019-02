"Das ist unsere Chance, wir müssen alles tun um die Schließung zu verhindern", so die Mühlberger Bürgermeisterin Hannelore Brendel am Rande der Demonstration. "Die Entscheider sollen nochmal gründlich nachdenken, ob dieses gute Werk hier vor Ort doch nicht zu retten ist."

Unterstützt werden die Demonstranten auch von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Gewerkschaftssekretär Ingolf Fechner zeigte sich am Freitag hoffnungsvoll. "Wenn keine Luft mehr drin wäre, würden wir das alles nicht machen", so Fechner. "Der Vorstand hat Ende Januar entschieden, er will das Werk schließen, aber der Aufsichtsrat muss diesen Beschluss bestätigen." Aus dem Aufsichtsrat gebe es Signale, dass die Arbeitnehmerseite dem Beschluss nicht zustimmen werde.

Der Konzern Südzucker will zwei seiner 31 Werke deutschlandweit schließen. Grund sei die angespannte Situation auf dem weltweiten Zuckermarkt. Von den Schließungsplänen ist auch die Zuckerfabrik in Brottewitz betroffen - die einzige in ganz Brandenburg. Am 25. Februar will der Aufsichtsrat seine endgültige Entscheidung treffen. Neben den 90 Mitarbeitern sind knapp 400 Rübenbauern von der Schließung betroffen.