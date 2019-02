Am Donnerstagabend wurde den Einwohnern in Mühlrose mitgeteilt, dass ihr Dorf den Baggern im Tagebau Nochten weichen muss. Der Mühlroser Ernst-Gerd Paufler zeigte sich am Freitag zufrieden damit: "Wir sind 2004 angetreten mit einer Befragung im Ort, bei der 84 Prozent der Bürger gesagt haben: 'Sofort weg'. Weil wir ja seit 40 Jahren vom Tagebau umschlossen sind", so der 65-Jährige. Er wolle weg von dem Lärm und den Emissionen.

Transparente im Ort bestätigen seine Ansicht. Auf einem Plakat etwa heißt es unter anderem: "50 Jahre war Kohle unser Leben, wir haben Freunde, Wälder, Straßen hergegeben. Haltet endlich euer Wort, lasst uns zum neuen Heimatort!"

Eine Entscheidung über die Zukunft war in Mühlrose lange erwartet worden. Innerhalb eines Jahres, teilte die LEAG am Donnerstag mit, können die Einwohner von Mühlrose nun damit beginnen, erschlossene Baugrundstücke im fünf Kilometer entfernten Schleife zu bebauen. Die Fortsetzung des Tagebaus Nochten ist allerdings von dort ebenfalls nicht weit weg - bis die Pläne im Jahr 2017 geändert wurden, war sogar der Ort zum Teil von Abbaggerung bedroht.