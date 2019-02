Während sich am Montag vor dem Amtsgericht in Cottbus Widerstand formiert, beginnt im Gerichtsgebäude der Prozess gegen drei Umweltaktivisten. Sie besetzten einen Lausitzer Braunkohlebagger, jetzt drohen ihnen Freiheitsstrafen von jeweils einem Jahr.

Drei Wochen nach den Protestaktionen in den Brandenburger Tagebauen Jänschwalde und Welzow Süd hat vor dem Amtsgericht Cottbus der Prozess gegen drei Umweltaktivisten begonnen. Vor Beginn der Verhandlung protestierten am Montag rund 40 Sympathisanten vor dem Gerichtsgebäude. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern, die gemeinsam mit anderen Aktivisten in den Tagebauen Bagger besetzt hatten, Hausfriedensbruch vor.

Die drei Angeklagten hatten sich nach ihrer Festnahme geweigert, ihre Identität preiszugeben. Daher blieben sie in Untersuchungshaft. 20 weitere Aktivisten wurden nach ihrer Festnahme freigelassen, nachdem sie ihre Personalien angegeben hatten.

Auch zum Prozessauftakt machten die Angeklagten keine persönlichen Angaben. In der Verhandlung werden sie deshalb als "umP 1 bis 3", als unbekannte männliche Person bezeichnet. Zwei der Männer verlasen am Montag eine Erklärung, in der sie ihre Aktion verteidigten. Der Klimawandel erfordere das Handeln, hieß es darin. Sie kritisierten zugleich die Polizei, die mit massiver Gewalt vorgegangen sei. Dem widersprach ein als Zeuge gehörter Polizist.

Hausfriedensbruch kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.



Am 4. Februar hatten mehrere Aktivisten der Organisationen "Ende Gelände" und "Robin Wood" zwei Braunkohlebagger in den Tagebauen Welzow-Süd und Jänschwalde in der Niederlausitz besetzt. Sie protestierten damit gegen den ihrer Meinung nach unzureichenden Kompromiss der Kohlekommission. Die Kommission empfiehlt, die Kraftwerke bis 2038 abzuschalten. Am 28. Februar wird sich der Rechtsausschuss des Brandenburger Landtags mit dem Fall befassen.