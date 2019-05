Ölbohrungen am Schwielochsee sollen in Kürze starten

Das deutsch-kanadische Unternehmen CEP hat in dieser Woche mit dem Aufbau für Testbohrungen am Schwielochsee (Dahme-Spreewald) begonnen. Vorraussichtlich ab kommender Woche soll über mehrere Tage testweise Öl gefördert und in Tanks aufgefangen werden.

Dass mitten im Naherholungsgebiet rund um den Schwielochsee nach Öl und Gas gebohrt werden soll, bereitet allerdings einigen Bürgern Sorgen. Mit den Bedenken will sich das ausführende Unternehmen CEP daher in einem Bürgerbüro beschäftigen. Es ist am Donnerstag in Leibchel in der Gemeinde Märkische Heide eröffnet worden. Dort können sich Anwohner zwei Wochen lang informieren, Fragen stellen oder Kritik äußern.