Im Streit um die Erweiterung des Einkaufzentrums Blechen-Carré auf der Brache in der Innenstadt von Cottbus ist vorerst Zeit keine Lösung in Sicht.

In diesem Jahr wird es keinen Baustart geben. Der Eigentümer der Fläche wolle nun bis Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob und wann die geplante Erweiterung des Einkaufszentrums kommt, sagte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) nach einem Treffen mit dem Investor.

Ursprünglich sollte das neue Einkaufszentrum im Cottbuser Stadtzentrum schon im Jahr 2012 eröffnet werden. Seitdem wurde der Baustart auf dem Areal acht Mal verschoben. Mehrfach gerieten die Stadtverwaltung und der Investor wegen der Finanzierung aneinander. Termine wurden immer wieder verschoben oder nicht eingehalten.

In der kommenden Woche soll nun über eine temporäre Lösung gesprochen werden, um die Fläche zumindest in einen ansehnlicheren Zustand zu versetzen, so Kelch.