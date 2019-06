Die Belegschaft im Bahnwerk Cottbus wieder wachsen - laut Betriebsrat zum ersten Mal seit fast 20 Jahren. Darüber wurde die Belegschaft am Montag auf der Mitarbeiterversammlung informiert. Damit wurde bestätigt, was Bahnchef Ronald Pofalla Anfang Juni bei einem Besuch in Cottbus angekündigt hatte.

In den vergangen Jahren war die Mitarbeiterzahl bis auf 400 gesunken. Grund waren unter anderem rückläufige Auftragszahlen. Mit dem Ausbau des Bahnwerks sollen es laut Pofalla bald doppelt so viele sein.

Der geplante Ausbau des Cottbuser Bahnwerks ist ein Projekt, das in direktem Zusammenhang mit dem Kohleaussteig in Deutschland steht. In der Lausitz arbeiten tausende Menschen in der Braunkohle. Für einige von ihnen sollen im Bahnwerk Cottbus neue Jobs und neue Perspektiven entstehen.

Noch fehlt allerdings die gesetzliche Grundlage. Das Strukturstärkungsgesetz der Bundesregierung soll jedoch noch dieses Jahr beschlossen werden.