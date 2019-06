Der Chemiekonzern BASF will weltweit 6.000 Stellen abbauen. Das Unternehmen wolle die Verwaltung verschlanken, sowie Abläufe und Prozesse vereinfachen, hieß es am Donnerstag. Unklar ist, inwieweit der Standort Schwarzheide betroffen ist.

Der Chemiekonzern BASF will bis Ende 2021 weltweit 6.000 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Die Stellen sollen vor allem in der Verwaltung abgebaut werden. Weiterhin gebe es aber Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern für Produktion und Digitalisierung, hieß es von der Konzernführung.

Grund für die Einsparungen sei ein Gewinneinbruch im vergangenen Jahr, der auch auf den Handelskonflikt zwischen China und den USA zurückzuführen sei.