Nach Sachsen will nun auch das Land Brandenburg eine eigene Entwicklungsgesellschaft zur Steuerung des Strukturwandels nach dem Ende der Braunkohleverstromung gründen. Das sagte der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt, am Mittwoch in Potsdam.

Die Gesellschaft solle Konzepte und konkrete Projekte für neue Ansiedlungen von Unternehmen oder auch wissenschaftlichen Einrichtungen entwickeln. Dazu gehöre auch die Planung spezieller Gewerbeparks, sowie die Abwicklung und das Controlling der finanziellen Förderung, sagte Gorholt.