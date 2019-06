Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gründet ein neues Institut in der Lausitz. Das hat der Senat des DLR am Donnerstag in Köln beschlossen. Das Institut für "Dekarbonisierte Industrieprozesse" soll am 1. Juli an den Standorten Cottbus und Görlitz gegründet werden. In Cottbus wird das Institut im Umfeld der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) angesiedelt.

Das Institut ist Teil verschiedener Projekte zum Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohleverstromung in der Lausitz. Das DLR verfolgt damit das Ziel Kohle- zu Wärmespeicherkraftwerken umzurüsten.