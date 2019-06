Die neue staatliche Medizin-Fakultät in Cottbus wird voraussichtlich in vier Jahren die ersten Studierenden ausbilden. Am Montag wurden zur geplanten medizinischen Fakultät neue Eckpunkte vorgestellt. Wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wissenschaftsministerin Martina Münch (beide SPD) am Montag mitteilten, sollen die ersten Studierenden im Wintersemester 2023/2024 in Cottbus ihre universitäre Medizinausbildung beginnen.

Vergleichbare Projekte in anderen Bundesländern zeigen, dass durch eine medizinische Fakultät in der Lausitz bis zu 1.500 Jobs entstehen könnten. Das sind Arbeitsplätze, die die Region im Zuge des geplanten Kohleausstiegs dringend braucht.

Für die ersten zehn Jahre des Fakultätsbetriebs werden nach dem Start im Wintersemester 2023/24 rund 1,1 Milliarden Euro veranschlagt. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, das Projekt mit Geld aus dem Strukturstärkungsgesetz unterstützen zu wollen. Das Gesetz ist aber noch nicht verabschiedet. Es soll bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden.