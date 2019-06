Deutsche Bahn investiert in Cottbus

Eine wichtigste Nachricht für Cottbus und die 400 Mitarbeiter im Instandsetzungswerk der Deutschen Bahn: Das lange Bangen um den Erhalt des Standortes scheint vorbei zu sein. Derart optimistisch haben sich am Mittwoch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bahnvorstand Ronald Pofalla bei einem Spitzengespräch in Cottbus gezeigt. In der Vergangenheit war das Werk schon einmal von Schließung bedroht.

Nach den neuen Plänen sollen in Cottbus alle 300 Dieselloks der Deutschen Bahn auf Hybrid-Betrieb umgerüstet werden. Ronald Pofalla kündigt an, dass die Zahl der Mitarbeiter von jetzt etwa 400 auf 700 bis 750 aufgestockt werden wird. Das Cottbuser Instandhaltungswerk werde personell und technologisch künftig von zentraler Bedeutung sein, erklärt Pofalla.