Radwege in und um Lübbenau besser als ihr Ruf?

Der Spreewald ist eine Radfahrerregion. In Lübbenau und Umgebung aber soll Radfahren keinen Spaß machen. Das haben Zuschauer und Hörer jüngst beim rbb-Grillen moniert. Was ist dran an den Vorwürfen? Von Sebastian Schiller.