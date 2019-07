Ein Frührentner Forst Donnerstag, 11.07.2019 | 11:47 Uhr

Was soll eigentlich in den nächsten 10!!! Jahren anders oder besser werden, was schon in den letzten 30!!! Jahren nicht funktioniert hat? Den Menschen in der Lausitz zu erklären, dass mit einem 2.Gleis (löl) und einem teuren Kabelanschluss (DSL) alle Probleme gelöst werden können, ist schon recht frech, arrogant und dreist. Richtig ist vielmehr, dass sich in der Lausitz wohl keine Großindustrie mehr ansiedeln wird (mit Tariflohn, Gewerkschaft und Betriebsrat) sondern eher der Mittelstand mit seiner "Hire and Fire Politik" auf dem Niveau von Mindestlohn ohne Sozialkomponente, wie es in Großbetrieben üblich ist. Hinzu kommt der weitere Wegzug pfiffiger junger Leute und eine wahre Explosion von Senioren als Kandidaten fürs überteuerte Pflegeheim mit Abzockmentalität.