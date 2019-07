"Fridays for Future"-Demo vor Leag-Zentrale in Cottbus

Unter dem Motto "Der Klimawandel kennt keine Ferien!" haben am Freitag Jugendliche in Cottbus gegen die Braunkohle protestiert - unter anderem vor der Zentrale des Bergbauunternehmens Leag. Es war die dritte "Fridays for Future"-Demo in Cottbus