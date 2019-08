Die Mitarbeiter des finanziell angeschlagenen Klinikums Niederlausitz lehnen Verhandlungen für einen Notlagen-Tarifvertrag ab. Das wurde am Dienstag bei einer Befragung der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi im Haus deutlich.

Anwesend waren laut Franke Mitarbeiter aus den nicht-ärztlichen Fachbereichen des Hauses. "Die haben ganz klar gesagt, wir sind für den Leistungseinbruch 2018 nicht verantwortlich", so Franke. Bereits 2007 seien die Mitarbeiter auf einen solchen Nottarif eingegangen. Dabei sei beispielsweise das Weihnachtsgeld um 50 Prozent reduziert worden. Diese Regelungen gelten noch heute.

Die Geschäftsführung will unterdessen bis Oktober ein Sanierungskonzept für das Klinikum Niederlausitz erarbeiten. Dabei sollen sämtliche Klinikabläufe unter die Lupe genommen werden. Ein wichtiges Element sei dabei die Reduzierung der Lohnkosten, so Geschäftsführer Uwe Böttcher. "Aber es kann nicht ausreichen, dass nur an den Personalkosten gespart wird, sondern auch das Leistungsgeschehen im Klinikum muss wieder Fahrt aufnehmen", erklärt Böttcher.

Die Geschäftsführung hält weiter am Plan fest, das Haus aus eigener Kraft zu sanieren. Böttcher wünscht sich dabei aber die Beteiligung aller Mitarbeiter, die Interesse am Erhalt des Klinikums haben. Die Mitarbeiter sollen laut Böttcher nach vorne schauen und darauf achten, die Arbeit nach Arbeitsvertrag zu verrichten.

"Natürlich ist auch ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter Botschafter für sein Krankenhaus sein muss. Wer in der Familie, im Bekanntenkreis unterwegs ist und schlechte Sachen über das Klinikum erzählt ist nicht hilfreich", meint Böttcher. Stattdessen sollten positive Botschaften übermittelt werden.