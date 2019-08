In Jänschwalde hat die (vorerst) letzte Schicht begonnen

Verträgt sich der Tagebau in der Lausitz mit dem Schutz von Mooren und Feuchtgebieten? Umweltschützer bezweifeln das - und da noch immer keine Verträglichkeitsprüfung vorliegt, beginnt in Jänschwalde am Samstag die vorerst letzte Schicht.