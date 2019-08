Viele Schäden, die der Kohleabbau verursacht, würden erst nach der Kohleförderung sichtbar, heißt es vom BUND. Mit dem Wiederanstieg des Grundwassers drohten neben den Bergschäden in der Region eine Verockerung und Versauerung der Tagebaufolgeseen und der umliegenden Gewässer. BUND-Landesgeschäftsführer Axel Kruschat betonte am Montag, das Bergamt müsse sofort Sicherheitsleistungen in voller Höhe von der LEAG einziehen. "Wenn die LEAG zum Beispiel Mitte der 2020er Jahre Pleite gehen sollte, dann bleiben wir Steuerzahler in Brandenburg und Sachsen immer noch auf mehreren Milliarden sitzen", sagte Kruschat.



Die LEAG reagierte mit Unverständnis auf den Antrag des BUND. Das Geld werde unter anderem für den laufenden Geschäftsbetrieb und die fortlaufende Rekultivierung gebraucht, sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur dpa. "Wir können nicht erkennen, wie der vom BUND geforderte Entzug von verfügbaren Mitteln dazu beitragen soll, dass wir die bestehenden Verpflichtungen auch weiterhin erfüllen werden können."