Die Krankenschwestern und Pfleger des Klinikums Niederlausitz in Senftenberg und Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) haben sich mit großer Mehrheit gegen Verhandlungen für einen Notlagen-Tarifvertrag mit der Geschäftsführung ausgesprochen. Das gab die Gewerkschaft verdi am Montag bekannt.

Klinikum Niederlausitz in wirtschaftlicher Schieflage

An der schriftlichen Abstimmung hatten sich 74 Prozent der ver.di-Mitglieder beteiligt. Laut Gewerkschaft haben 98 Prozent die Verhandlungen abgelehnt. Durch den Notlagentarifvertrag sollten die Beschäftigten auf die nächste Gehaltserhöhung verzichten. Außerdem sollte die Jahressonderzahlung für alle nicht-ärtzlichen Beschäftigten einmalig entfallen.

Am Montag haben sich die neuen ärztlichen Direktoren vorgestellt. Die Doppelspitze bilden Dr. med. Hartmut Husstedt und Prof. Dr. med. Markus Reckhardt. Sie sollen das Klinikum mit den beiden Standorten in Senftenberg und Lauchhammer wieder auf Kurs bringen. Laut einer Sprecherin werden sie "maßgeblich an der Weiterentwicklung der medizinischen Ausrichtung der Gesellschaft" mitarbeiten.

Dagegen gibt es in der Geschäftsführung des Klinikums seit Juli keine Doppelspitze mehr. Der langjährige Chef Hendrik Karpinski hatte seinen Posten auf eigenen Wunsch aufgegeben. Er war 17 Jahre lang sowohl Geschäftsführer, als auch Chefarzt. Seit Juli ist er nur noch als Chefarzt tätig. Damit ist Uwe Böttcher alleiniger Geschäftsführer.

Das Klinikum Niederlausitz ist eines der größten Krankenhäuser in Südbrandenburg. 1.200 Mitarbeiter sind an den beiden Standorten beschäftigt.