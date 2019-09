In Südafrika, Mexiko und auch Büros in Frankfurt am Main sitzen Leute auf Stühlen, bezogen mit Straußenleder - gegerbt in Doberlug-Kirchhain. Hier arbeitet Paul Höppner, nach eigenen Angaben einziger Straußenleder-Gerber in Deutschland. Doch er hat Nachwuchssorgen. Von Iris Wussmann