Bereits im Juli wurde bekannt, dass die LEAG eine Zweckgesellschaft mit dem Land Brandenburg gründen will . Sie soll die Rekultivierung der Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd nach deren Betrieb verwalten und finanzieren. Der Tagebaubetreiber ist demnach verpflichtet worden, neben dem Sockelbetrag auch jährliche Zahlungen zu leisten, um die Rekultivierungskosten zu finanzieren. Insgesamt ist die Rede von 102 Millionen Euro, die der Bergbaubetreiber zur Verfügung stellen will.

Der Bergbaubetreiber LEAG zahlt knapp zehn Millionen Euro vorzeitig in eine Zweckgesellschaft ein, um die Rekultivierung alter Tagebaue in Brandenburg sicherzustellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit und nannte damit erstmals konkrete Zahlen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nannte die vorzeitige Einzahlung in die Tagebau-Vorsorge ein gutes Signal. Das zeige, dass das Unternehmen seine Pflicht zur Wiedernutzbarmachung der Bergbaufolgelandschaften ernst nehme. "Je eher Summen eingezahlt werden, umso größer ist die Sicherheit, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Braunkohlegewinnung in Jänschwalde und Welzow-Süd endet, genügend liquide Mittel für die Rekultivierung zur Verfügung stehen", erklärte Steinbach am Freitag.

Die Summe reiche nach Worten der energiepolitischen Sprecherin der bündnisgrünen Landtagsfraktion, Heide Schinowsky, nicht aus. "Wir fordern unverzüglich die Erhebung von zusätzlichen Sicherheitsleistungen, wie es das Bundesberggesetz vorsieht. Es muss dringend sichergestellt werden, dass der Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleibt", sagte Schinowsky.

Das Wirtschaftsministerium schätzt die Gesamtkosten für die Rekultivierung der aktuell betriebenen Tagebaue auf rund drei Milliarden Euro.