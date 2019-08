Die Sparkassenkunden hatten zuvor per Post von der Schließung erfahren. Bis zur Schließung können sie sich nun aussuchen, ob ihr Konto zukünftig in Golßen oder Lübben geführt werden soll.

Die Sparkasse hatte ein Ersatzkonzept vorgeschlagen, bei dem ein Bus einmal pro Woche im Ort halten soll, um die Kunden zu bedienen. Dieser Bus fahre bereits jetzt 20 Orte an und werde gut angenommen, heißt es von der Sparkasse. Aus Unternehmenssicht ist die Filiale im Ort mit rund 1.000 Kunden und zwei Mitarbeitern nicht rentabel zu betreiben.

"Wir haben haben auch nach der Schließung das größte Geschäftsstellen- und Geldautomatennetz in der Region", beschwichtigt Pressesprecher Robert Heiduck. Er verweist außerdem auf das digitale Angebot des Geldinstituts.



Der Bürgermeister von Schönwalde, Roland Gefreiter, widerspricht dem. Der Ort wachse, es gebe zahlreiche Bauprojekte. So sollen beispielsweise die Schule und die Amtsverwaltung erweitert werden. In einem Baugebiet hatte die Gemeinde sogar eine Fläche für den Neubau einer Sparkasse vorgesehen."Man hört jeden Tag, der ländliche Raum soll sich entwickeln. Wir sind ein Ort, der sich entwickelt", so Gefreiter. Die Schließung sei ein schwerer Seitenhieb fügt er an.



Nun will er mit einer Petition die Änderung des Sparkassengesetzes erreichen, damit wirtschaftliche Zwänge zugunsten der öffentlichen Fürsorge eingeschränkt werden.



Weitere Schließungen von Filialen bei anderen Kreissparkassen im Süden Brandenburgs sind nach rbb-Recherchen nicht vorgesehen.