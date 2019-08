Die Planungen für den Tagebau wurden jedoch 2016 auf Eis gelegt. Grund waren unvollständige Unterlagen und Prüfungen. So würden die negativen Umweltfolgen zum Beispiel durch die Grundwasserabsenkung bagatellisiert, hieß es damals von der zuständigen Regionaldirektion für Umweltschutz in Gorzow Wielkopolski. Die Dokumentation habe schwerwiegende Mängel. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde ausgesetzt.

Der Umweltverband Grüne Liga sprach am Mittwoch nun von einem gemeinsamen Erfolg des jahrelangen Widerstandes der Anwohner in Polen und Deutschland. "Die Stellungnahmen der Bürger aus Brandenburg haben die Hürden für das Projekt deutlich erhöht und so dazu beigetragen, dass es nie weiterverfolgt wurde", heißt es in einem Schreiben am Mittwoch. Der Verband hält es für "extrem unwahrscheinlich", dass PGE noch Widerspruch einlegt.