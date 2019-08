Unterstützung für diese Entscheidung hatte das Verwaltungsgericht von einer höheren Instanz bekommen: Erst am Donnerstag hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) bestätigt, dass ein Stopp des Tagebaus zum 1. September rechtmäßig wäre. Damit reagierte sie am eine Beschwerde der Deutschen Umwelthilfe und der Grünen Liga, die im Juli einen sofortigen Stopp der Arbeiten im Tagebau Jänschwalde gefordert hatten.

Die Leag teilte am Freitagmittag mit, dass ein zeitweiser Sicherheitsbetrieb des Tagebaues Jänschwalde vorbereitet werde. Zunächst richte man sich auf einen Stillstandszeitraum von "nicht mehr als zehn bis zwölf Wochen" ein. Damit müssten in jedem Fall die Arbeit der Abraumförderbrücke sowie die Kohleförderung unterbrochen werden. "Unabhängig vom dadurch eintretenden wirtschaftlichen Schaden ist eine solche Situation den Bergleuten aber nicht unbekannt", sagte Uwe Grosser, Bergbau-Vorstand der LEAG: "Von den geotechnischen und technologischen Voraussetzungen ist sie ungefähr vergleichbar mit einem planmäßigen Stillstand wie etwa bei einer großen Generalinstandsetzungsmaßnahme."

Die Versorgung des Kraftwerkes Jänschwalde wäre für einen kurzen Zeitraum weiterhin möglich, so Grosser weiter. Die Auswirkungen auf die Mitarbeiter im Tagebau Jänschwalde will die Leag demnach über Arbeitszeitkonten oder Umsetzungen an andere Standorte geringhalten. In dem Tagebau in Südbrandenburg arbeiten laut Betriebsrat etwa 700 Menschen.