Was kommt nach der Kohle? Die Antwort auf diese oft gehörte Frage könnte lauten: Wasserstoff. Nach dem Willen von Wirtschaftsminister Steinbach soll Brandenburg deutschlandweiter Vorreiter in diesem neuen Industriezweig werden.

"Grüner Wasserstoff" wird mit Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, der bei der Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Wasserstoff ist gut speicherbar und kann wiederum in Strom oder Wärme umgewandelt werden.

Steinbach kündigte an, Brandenburg solle deutschlandweit zur Kompetenzregion beim Thema Wasserstoff werden. Vor allem bei der Produktion von sogenanntem "grünen" Wasserstoff soll das Land führend werden - denn dies sei auch zur Erreichung der Klimaziele notwendig, so Steinbach. Die Wasserstoff-Industrie sei von zentraler Bedeutung bei der Einführung neuer Technologien, die Ökostrom nutzen.

Die Produktion von Wasserstoff und dessen Anwendung beispielsweise bei neuartigen Antrieben könnten Brandenburg und der Lausitz in den nächsten Jahren tausende neue Arbeitsplätze bringen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach am Mittwoch vorgestellt hat.

Weitere Pilotprojekte sind beispielsweise ein Wasserstoff-Kraftwerk in Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) und der Einsatz von Stadtbussen mit Wasserstoffantrieb in Cottbus.

Die Herstellung elektrischer Flugzeugtriebwerke auf Wasserstoffbasis ist bereits vorgesehen. Außerdem sieht das Ministerium eine Verwendung als chemischen Grundstoff in Raffinerien, als Kraftstoff im Verkehrssektor, als Energieträger in Verbindung mit dem Erdgasnetz und zur Gewinnung von Wärme und Strom. Steinbach sprach auch den Aufbau einer "grünen Stahlproduktion" in Eisenhüttenstadt an.

Steinbach stellte außerdem seine Vision vor, an jeder Windkraftanlage eine Elektrolyseanlage zu installieren, damit Wasserstoff mithilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden könne. Diese Anlagen sollen ebenfalls in Brandenburg produziert werden.



So könnten kurzfristig vor allem in der Forschung, später auch in der Produktion Menschen beschäftigt werden, hieß es. Durch die Produktion von Wasserstoff könnten allein in Brandenburg 7.000 Jobs entstehen, erklärten Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft am Mittwoch. Ein Großteil dieser Arbeitsplätze solle dabei in der Lausitz angesiedelt sein, da das notwendige Know-How bereits vorhanden sei.

Bereits in der nächsten Woche wollen sich Industrievertreter in Cottbus einfinden, um weitere Schritte zu besprechen. Mit dabei sind unter anderem Rolls Royce, die Lufthansa, Siemens, der Energiekonzern Enertrac, aber auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).