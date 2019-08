Die Umweltschutzorganisation WWF warnt vor Lücken in der Brandenburger Energieproduktion durch anhaltende Dürrephasen.

In einem Bericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde, heißt es, vor allem die großen Braunkohlekraftwerke Jänschwalde und Schwarze Pumpe, das Heizkraftwerk Cottbus sowie das Gaskraftwerk Kirchmöser in Brandenburg an der Havel seien einem "hohen Dürrerisiko" ausgesetzt.