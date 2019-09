Konkret geht es um die zweite Stufe der EU-Richtlinie "PSD II", die ab Samstag wirkt. "Die PSD II verlangt, dass Kontozugriffe, Bezahlvorgänge und auch andere Transaktionen über das Internet mit einer zusätzlichen Echtheitsprüfung geschützt und damit auch noch sicherer werden", so Sven Walter von der Sparkasse gegenüber rbb|24.

Damit habe beispielsweise die bekannte Papier-TAN-Liste ausgedient, so Walter. Wer sich zukünftig beim Online-Banking anmelde, werde regelmäßig nach einer TAN gefragt. "Wir empfehlen unseren Kunden die Nutzung des Push-TAN-Verfahrens", erklärt er weiter. Damit hätten Kunden die neuesten Sicherheitsstandards und bekämen die TAN direkt per App auf das Smartphone. Banken bieten aber auch weiterhin andere Verfahren an, wie beispielsweise die TAN per SMS.