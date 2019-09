Bild: dpa/Andreas Franke

Abschaltung von Block E - 600 Jobs im Kraftwerk Jänschwalde sollen wegfallen

27.09.19 | 22:22 Uhr

Mit der Abschaltung des zweiten von sechs Blöcken im Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde am Montag fallen nach Angaben des Betreibers im gesamten Unternehmen 600 Jobs weg. Das betreffe sowohl den Tagebau als auch das Kraftwerk, sagte der Betriebsratschef des Kraftwerks, Maik Rolle, am Freitag. Am Montag werde deshalb eine Mahnwache abgehalten, 600 Holzkreuze sollen vor dem Kraftwerk aufgestellt werden. Die 600 wegfallenden Stellen beziehen sich auf die Abschaltung beider Kraftwerksblöcke.



Block E geht vom Netz

Nach Angaben des Betreibers Leag wird Block E um 17 Uhr vom Netz getrennt. Ab Mitternacht werden keine Emissionen mehr erzeugt und der 500-Megawatt-Block geht in Sicherheitsbereitschaft.



Damit ist das Lausitzer Revier zum zweiten Mal von der Regelung im Energiewirtschaftsgesetz betroffen. Darin ist eine Energiesicherheit im Notfall festgelegt. Zugleich soll mit dem Ausstoß von weniger Kohlendioxid aufgrund der Abschaltung das Klima geschont werden. Vor einem Jahr wurde bereits Block F vom Stromnetz getrennt und befindet sich seitdem in der vierjährigen Sicherheitsbereitschaft, an deren Ende er stillgelegt wird.



Kraftwerk kann sich Strombedarf anpassen