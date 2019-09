Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zuversichtlich, dass der Strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs gelingt. Das erklärte er am Donnerstag im Bundestag bei der Diskussion über das Strukturstärkungsgesetz. "Ich bin überzeugt: Am Ende des Strukturwandels werden wir nicht weniger, sondern mehr Arbeitsplätze haben", sagte der CDU-Politiker.

Aus der Opposition kam Kritik. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte, es sei ein "Armutszeugnis", dass die Bundesregierung bis jetzt kein Gesetz zum Kohleausstieg vorgelegt habe. "Die Menschen verstehen nicht mehr, wieso das an der Stelle nicht vorangeht." Linke-Fraktionsvize Caren Lay sagte, die Regionen bräuchten Planungssicherheit. Die Strukturhilfen müssten mit verbindlichen Abschaltplänen einhergehen. Es sei vor dem Hintergrund des Klimaschutzes befremdlich, dass so viele Straßenbauprojekte geplant seien.

Der Bundestag debattierte am Donnerstag in erster Lesung über einen entsprechenden Gesetzentwurf zum Strukturwandel. Er sieht bis zum Jahr 2038 für die Kohleregionen in ganz Deutschland insgesamt Hilfen von 40 Milliarden Euro vor. Ein Gesetzentwurf zum Kohleausstieg soll laut Altmaier bis Jahresende vorliegen - darin soll ein konkreter Weg aufgezeigt werden, wann und wo genau Kraftwerke und Tagebaue stillgelegt werden.

Thema der Debatte war auch die Fixierung aller Maßnahmen in einem Staatsvertrag, wie es unter anderem die Industrie- und Handelskammer Cottbus fordert.



Kritik gab es im Plenum auch am Eigenanteil der Kommunen bei Investitionen. Außerdem solle mehr Geld in die Wirtschaft gesteckt werden, um Anreize für neue Arbeitsplätze zu schaffen. Nach den Empfehlungen der Kohlekommission soll Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. In der Lausitz hängen an der Kohle rund 16.000 Jobs.



Sendung: Brandenburg aktuell, 26.09.2019, 19:30 Uhr