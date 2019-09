Ein neues Projekt der Europäischen Innovationspartnerschaft will tiefer gehen. Eine Art Wohlfühl-Chip im Ohr von Tieren soll 24 Stunden am Tag verschiedene Parameter messen. Wie praxistauglich das Ganze ist, wird an vier Standorten in Brandenburg getestet - auf einem Biobauernhof in Fehrow (Spree-Neiße) wurde es am Donnerstag vorgestellt. Hier sind 850 Tiere in das Forschungsprojekt einbezogen.

Niemand wisse so richtig, wie Tierwohl zu messen sei, sagte Projektleiter Matthias Platen. Deshalb soll es nun mit der Messung direkt am Tier versucht werden. "Wir sind damit anderen, bestehenden Systemen voraus. Wir fragen die Kuh direkt", so Platen.

Seit Ende 2016 wurden bereits Daten in vier Brandenburger Betrieben gesammelt: in Münchehofe (Dahme-Spreewald), Alt Zeschdorf (Märkisch-Oderland), Heinersdorf (Oder-Spree) und in Fehrow. Dabei wurden Werte von gesunden, trächtigen oder kranken Tieren genau untersucht, um eine große Datengrundlage zum Vergleichen zu haben. Mit dieser Grundlage soll jetzt am Computer abgelesen werden können, was eventuell mit Tieren nicht stimmt, wenn gemessene Daten abweichen. Die vier Brandenburger Bauernhöfe sind auch jetzt in der Testphase mit dabei.



Weil aber noch alles in der Erprobung ist, muss zum Beispiel noch an den Akkus gefeilt werden. Sie sind längst nicht so leistungsfähig, dass sie ein ganzes Kuhleben durchhalten. Für die beteiligten Forscher ist es trotzdem ein spannendes Feld, eine "ganz hervorragende Mischung", sagt Tierärztin Nana Pflugfelder vom Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin. "Wir haben auf der einen Seite die Technologieentwicklung, auf der anderen Seite praktische Arbeit im Betrieb, an der frischen Luft." Dazu komme als dritte Komponente die Analyse, "was eben auch nochmal ein sehr aufwendiger Part ist, den wir bei uns am Institut durchführen."