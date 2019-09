Hagen Weise Wiesengrund Mittwoch, 04.09.2019 | 17:02 Uhr

Die Subventionen z.B. für die Stromgewinnung aus Braunkohle sind leider nicht so transparent abgebildet wie die Kosten der Erneuerbaren im EEG und deshalb nicht so gut erkennbar. Dazu gehören zum Beispiel der Verzicht auf Gebühren für die Grundwasserabsenkung (ca.20.000.000€/Jahr oder auch der Verzicht auf die Förderabgabe für Bodenschätze (ca.300.000.000€/Jahr). Ein greifbares Beispiel für die vielen Millionen Euro Subventionen sind die Folgekosten der Braunkohle. Ich wohne direkt am Klinger See, welcher als Hinterlassenschaft des Tagebaubetriebes für das Kraftwerk Jänschwalde seit mittlerweile über 20 Jahren jährlich Steuergelder verschlingt (bei nur langsam steigendem Wasserpegel). Dem Cottbuser Ostsee steht ein ähnliches Schicksal bevor. Die Folgekosten des aktuellen Tagebaus Jänschwalde werden -egal in welchem Jahr der Abbau beendet wird- ebenfalls auf den Steuerzahler übertragen.