rbb/Wussmann Audio: Antenne Brandenburg | 24.09.2019 | Iris Wussmann | Bild: rbb/Wussmann

Brandbrief an Politik - Wirtschaft will Nachbesserung beim Strukturstärkungsgesetz

24.09.19 | 16:33 Uhr

Wirtschaftsvertreter aus Südbrandenburg fordern eine Nachbesserung des geplanten Gesetzes zu Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. Es fehlten wichtige Maßnahmen im Entwurf des sogenannten Strukturstärkungsgesetzes, heißt es in einem Brief von Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK) und Wirtschaftsinitiative Lausitz (WIL) an regionale Bundestagsabgeordneten und die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Darin stellt die Wirtschaft fünf Forderungen. Am Dienstag haben sie IHK und WIL vorgestellt.



Milliarden für die Lausitz - auch ohne Kohleausstiegsgesetz

Eine der Forderungen ist ein Monitoring. So soll kontrolliert werden, ob tatsächlich Ansiedlungen stattfinden und ausreichend Arbeitsplätze entstehen. Zudem sollte nach Auffassung der Brief-Unterzeichner das Strukturstärkungsgesetz nicht an ein Ausstiegsgesetz gekoppelt sein. Das ist für Ende 2019 geplant. Doch die Unterzeichner fordern, dass das Strukturstärkungsgesetz bereits zuvor in Kraft treten kann. Markus Binder, der Vorsitzende der Wirtschaftsinitiative Lausitz, bezeichnet die Kopplung als "unsinnnig, weil wir schon mitten im Kohleausstieg drin sind - durch die Überführung der Blöcke in Jänschwalde in Sicherheitsbereitschaft und den Verlust von Arbeitsplätzen dadurch".



Mehr Anreize zum Investieren - und besondere EU-Förderung

In dem Brief heißt es auch, dass in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung die Chance vertan worden sei, Investitionsanreize zu schaffen. Man habe den Eindruck, dass die Fördermillionen bisher nur in die öffentliche Hand für die Infrastruktur fließen, das reiche nicht aus. Die Firmen müssten zum Beispiel durch Sonderabschreibungen entlastet werden und Zuschüsse bekommen, wenn sie investieren. Nur so würden Arbeitsplätze entstehen. IHK und WIL fordern darüber hinaus, dass die zehn Prozent Eigenanteil der Kommunen bei Investitionen gestrichen werden. Den könnten sich viele Städte nicht leisten. Hier solle der Bund übernehmen.

Außerdem müsse es einen klaren Auftrag an die Bundesregierung geben, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die Kohleregionen in Europa zu einem Gebiet mit besonderer Förderung werden. "Es bedarf Mittel, um Investoren zielgerichtet anwerben und bestehende Unternehmen innovativ beraten zu können" erklärt der Cottbuser IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle. Eine weitere Forderung von IHK und WIL ist, dass alle Maßnahmen in einem Staatsvertrag fixiert werden, damit sie nicht von einer neuen Bundesregierung wieder über den Haufen geworfen werden können. Schließlich gehe es um die Zeit bis 2038. Die Kohlekommission der Bundesregierung hatte einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 empfohlen.

Gesetz in dieser Woche im Bundestag