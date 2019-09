Windradbauer Vestas streicht 500 Stellen in Lauchhammer

Die Boomzeit ist offenbar vorbei bei Vestas in Lauchhammer. Das Windrad-Unternehmen trennt sich von hunderten Arbeitern. Es ist nicht der einzige Windradproduzent, der gerade Stellen streicht.

Der weltweit größte Windkraftanlagenhersteller Vestas will in seinem Brandenburger Werk in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) 500 Arbeitsplätze streichen. Wegen der schwächelnden Nachfrage werde die Produktionskapazität von Rotorblättern angepasst, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Produktion der V136-Windanlagen werde heruntergefahren.

Die Zahl der Mitarbeiter in Lauchhammer werde um rund die Hälfte reduziert, betroffen seien 330 Zeitarbeiter und 170 Leiharbeiter. Auch im dänischen Vestas-Werk in Lem sollen rund

90 Mitarbeiter gehen. Deutschland bleibe aber mit insgesamt mehr als 2.300 Mitarbeitern in Lauchhammer und Travemünde nach dem beabsichtigten Personalabbau ein Schlüsselmarkt für Vestas, teilte der Konzern weiter mit.

Unter den Produzenten von Windrädern, zu denen auch Siemens Gamesa und Nordex gehören, herrscht ein intensiver Wettbewerb und ein harter Preiskampf. Bereits am Donnerstag hatte Siemens Gamesa angekündigt, bis zu 600 Arbeitsplätze in Dänemark abzubauen.

Vestas betreibt in Deutschland zwei Produktionswerke. In Lauchhammer werden Rotorblätter für verschiedene Windrad-Modelle produziert, in Travemünde Generatoren.