Treffen in Senftenberg

Die Wirtschaftsregion Lausitz versteht sich als interkommunale Wirtschaftsfördergesellschaft, deren Zeil es unter anderem ist den Strukturwandel in der Lausitz nach dem Braunkohleausstieg zu begleiten und zu verwalten. In der GmbH arbeiten sowohl brandenburgische als auch sächsische Landkreise und Städte gemeinsam.

Heiko Jahn übernimmt übergangsweise die Geschäftsführung der Gesellschaft Wirtschaftsregion Lausitz. Das erfuhr der rbb am Freitag aus einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung. Jahn war zuvor langjähriger Büroleiter des Landrats des Dahme-Spreewald-Kreises, Stephan Loge (SPD).

Zu den Gründen für den Wechsel hielten sich die Beteiligten am Freitag bedeckt. Zwischen den Zeilen war herauszuhören, dass die Gesellschafter mit der Arbeit Borks nicht völlig zufrieden waren. Zu verdeckt habe er gearbeitet, sei kaum an die Öffentlichkeit getreten, sagte beispielsweise Holger Kelch (CDU), Oberbürgermeister von Cottbus.

Mögliche finanzielle Schwierigkeiten der Wirtschaftsregion wurden am Freitag dementiert. Man befinde sich in "geordneten Bahnen", so Siegurd Heinze (parteilos), Landrat von Oberspreewald-Lausitz. Dennoch gebe es noch Außenstände, die über Fördermittel gedeckt werden müssten. Man sei derzeit dabei die Verhältnisse zu "ordnen".