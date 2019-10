Insolvente Gärtnerei in Cottbus

Die insolvente Gärtnerei Floralia in Cottbus schließt zum Jahresende ihren Gartenbau-Bereich. Der Verkaufsbetrieb in sieben Filialen soll derweil weiterlaufen. Das teilte der Insolvenzverwalter Florian Linkert am Dienstagabend mit.

Der Betrieb wolle sich ab sofort im Wesentlichen auf den Bereich Handel und Floristik beschränken. Das hätten der Vorstand und der vorläufige Insolvenzverwalter im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung bekanntgegeben.