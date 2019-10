Die Ortrander Eisenhütte ist zahlungsunfähig. Der Traditionsbetrieb hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Cottbus beantragt. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt.



Die Eisenhütte will nach eigenen Angaben das Verfahren nutzen, um die Unternehmensfinanzierungen neu zu ordnen. Auf anderem Wege sei es nicht gelungen. Der Standort in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) solle so langfristig gesichert werden. Die Eisenhütte habe nach einer erfolgreichen Reorganisation ihre Produktivität im ersten Halbjahr 2019 deutlich steigern können.

Der Geschäftsfsbetrieb werde ohne Einschränkungen fortgestetzt. Die Löhne der rund 230 Mitarbeiter seien bis Ende Dezember über das Insolvenzgeld abgesichert.