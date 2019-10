Der Betreiber der Spreewälder Hirsemühle in Krieschow (Spree-Neiße), Jan Plessow, hat sich "überrascht" über die Entscheidung einiger Biohändler gezeigt, seine Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, weil er AfD-Mitglied ist. "Ich bin bisher davon ausgegangen, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft leben, wir haben hier Gedanken- und Meinungsfreiheit", sagte er am Dienstag dem rbb. "Insofern war es ein Novum, dass aus politischen Gründen ein Produkt ausgelistet wurde."